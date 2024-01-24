Avustralya Açık'ta Zheng, yarı finale çıktı

Avustralya Açık'ın tek kadınlar çeyrek finalinde Qinwen Zheng, Anna Kalinskaya'yı yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Avustralya Açık'ta Zheng, yarı finale çıktı
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24 Ocak 2024 15:17
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek kadınlar çeyrek finalinde Qinwen Zheng, Anna Kalinskaya'yı yenerek yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 11. gün akşam seansında oynanan ve 2 saat 20 dakika süren çeyrek final maçında, tek kadınlarda 12 numaralı seribaşı 21 yaşındaki Çinli raket, dünya 75 numarası 25 yaşındaki Rus rakibini 6-7, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Zheng, yarı finalde tek kadınlarda 93. sırada yer alan 23 yaşındaki Ukraynalı raket Dayana Yastremska ile karşılaşacak.

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