Avrupa Oyunları'nda okçuluktan bronz madalya!

3. Avrupa Oyunları'nda, Okçuluk kadınlar makaralı yayda Hazal Burun, bronz madalya kazandı.
Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Hazal, çeyrek finalde Finlandiya'dan Satu Nisula'yı 144-136 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Büyük Britanyalı Ella Gibson'a 148-144 yenilen Hazal, bronz madalya maçında ise Danimarka'dan Tanja Gellenthien'el karşılaştı.
Rakibini 146-139 yenen 18 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya elde etti. Bu başarı, oyunlarda okçuluk branşında Türkiye'nin ilk madalyası oldu.
Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Hazal, çeyrek finalde Finlandiya'dan Satu Nisula'yı 144-136 yenerek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Büyük Britanyalı Ella Gibson'a 148-144 yenilen Hazal, bronz madalya maçında ise Danimarka'dan Tanja Gellenthien'el karşılaştı.
Rakibini 146-139 yenen 18 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya elde etti. Bu başarı, oyunlarda okçuluk branşında Türkiye'nin ilk madalyası oldu.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ