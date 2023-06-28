Avrupa Oyunları'nda okçuluktan bronz madalya!

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nın okçuluk kadınlar branşı makaralı yayda Hazal Burun, bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Oyunları'nda okçuluktan bronz madalya!
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28 Haziran 2023 16:40
3. Avrupa Oyunları'nda, Okçuluk kadınlar makaralı yayda Hazal Burun, bronz madalya kazandı.

 Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalarda Hazal, çeyrek finalde Finlandiya'dan Satu Nisula'yı 144-136 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Büyük Britanyalı Ella Gibson'a 148-144 yenilen Hazal, bronz madalya maçında ise Danimarka'dan Tanja Gellenthien'el karşılaştı.

Rakibini 146-139 yenen 18 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya elde etti. Bu başarı, oyunlarda okçuluk branşında Türkiye'nin ilk madalyası oldu.

 

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