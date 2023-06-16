Avrupa Oyunları 3. kez düzenlenecek

Polonya'nın Malopolska bölgesinde 21 Haziran-2 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Oyunları, tarihte üçüncü kez yapılacak.



İlk kez 2015 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de görkemli bir törenle açılışı yapılarak gerçekleştirilen Avrupa Oyunları, 4 yılda bir düzenleniyor.



"Avrupa'nın olimpiyatları" olarak nitelendirilen organizasyonun ikincisi ise 2019 senesinde Belarus'un başkenti Minsk'te yapıldı.



13 ŞEHİRDE YAPILACAK



Malopolska bölgesinde düzenlenecek organizasyonun açılış ve kapanış törenleriyle 11 disiplinde müsabakalar Krakow şehrinde yapılacak. Oyunların branşlarına göre düzenleneceği 13 farklı şehir/bölge şöyle:



KRAKOW: Masa tenisi, 3x3 Basketbol, Kano, Okçuluk, Eskrim, Modern Pentatlon, 7'li Ragbi, Teqball, Triatlon, Padel.



MYSLENİCE: Kickboks, Muaythai



KRZESZOWİCE: Bisiklet BMX Serbest Stil



KRYNİCA-ZDROJ: Dağ Bisikleti, Judo, Tekvando



BİELSKO-BİALA: Karate.



CHORZOW: Atletizm



NOWY SACZ: Break Dans



OSWİECİM: Artistik Yüzme



RZESZOW: Su Sporları-Atlama



TARNOW: Badminton, Plaj Hentbolu, Plaj Futbolu, Spor Tırmanış



WROCLAW: Atıcılık



ZAKOPANE: Kayakla Atlama



NOWY TARG: Boks



7300 SPORCU YER ALACAK



Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 ülkeden 7 bin 300'e yakın sporcu, dağıtılacak toplam 253 madalya için mücadele verecek.



Ay-yıldızlı formayı 100'ü kadın, 93'ü erkek olmak üzere 193 sporcu temsil edecek.



YILDIZ FUTBOLCULAR TANITIM ELÇİSİ



Son dönemde popüler olan "teqball" branşında sporcular, Polonya'da şampiyonluk için ter dökecek.



Masa tenisine benzeyen fakat ayakla oynanan branşta ikişer kişilik takımlar karşılaşıyor. Bu spor ilk kez 2014'te Macar sporcular tarafından oynandı. Eski yıldız futbolcular Ronaldinho, Carles Puyol, William Gallas, Luis Figo ve Robert Pires'in tanıtım elçiliği yaptığı branşta Avrupa Oyunları'nda 21 ülke mücadele edecek.



Bu organizasyon aynı zamanda teqball branşının Avrupa Şampiyonası olma özelliği de taşıyacak.



Öte yandan, ilk kez 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda olacak break dans branşı da Avrupa Oyunları'nda bulunacak ve kota müsabakaları yapılacak.





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