Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'da Real Madrid'in şampiyonluğu garantilediği liglerde, İngiltere'de Manchester City, İtalya'da ise Milan, puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti.Hafta sonu normal süresi ve uzatmaları 0-0 berabere sona eren final maçında Chelsea'yi penaltı atışları sonunda yenerek İngiltere Federasyon Kupası'na (FA Cup) uzanan Liverpool, lider Manchester City'nin puan kaybı yaşaması ile şampiyonluk umudunu sürdürdü.Manchester City, deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kalarak ilk sırada yer almaya devam etti. Liverpool ise yarın deplasmanda Southampton ve son maçında evinde Wolverhampton Wanderers'ı yenerek şampiyonluk için Manchester City'nin puan kaybını bekleyecek. Manchester City, ligin son haftasında Aston Villa'yı konuk edecek.İlk 4'e girerek UEFA Şampiyonlar Ligi kotası almak için mücadele eden Tottenham ise konuk ettiği Burnley'i 1-0'la geçti. Kotanın diğer adayı Arsenal, bugün deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.Premier Lig'de 37. hafta sonunda 90 puanı bulunan Manchester City'yi, 86 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 70 puanlı Chelsea (bir maçı eksik), 68 puanlı Tottenham ve 66 puanlı Arsenal (bir maçı eksik) izledi.Lider Milan, konuk ettiği Atalanta'yı 2-0'la geçerek şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Takipçisi Inter ise Cagliari deplasmanından 3-1 galip ayrılarak zirve umudunu son haftaya taşıdı.Napoli, ağırladığı Genoa'yı 3-0'la geçerken, Juventus ise bugün Lazio ile karşılaşacak.Serie A'nın 37. haftasında 83 puanla Milan, 81 puanla Inter, 76 puanla Napoli ve 69 puanlı Juventus, ilk 4'e kalmayı garantileyerek gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi kotası aldı.La Liga'da ilk 4'te yer alan tüm takımlar, haftayı beraberlikle tamamladı.Şampiyon Real Madrid, konuk olduğu Cadiz ile 1-1; Barcelona, deplasmanda Getafe ile 0-0; Atletico Madrid ise ağırladığı Sevilla ile 1-1 berabere kaldı.La Liga'nın 37. haftası sonunda 85 puanı bulunan şampiyon Real Madrid'in ardından 73 puanlı Barcelona, ikinciliği garantiledi. 68 puanlı Atletico Madrid ile 67 puanlı Sevilla arasındaki üçüncülük mücadelesi ise son haftaya taşındı.Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 34. hafta maçlarının oynanmasıyla sona ererken, şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg ile 2-2 berabere kaldı.Borussia Dortmund, konuk ettiği Hertha Berlin'i 2-1, Bayer Leverkusen ise ağırladığı Freiburg'u yine aynı skorla geçti. Leipzig, deplasmanda Arminia Bielefeld ile 1-1 berabere kaldı.Bundesliga'da Bayern Münih, 77 puanla şampiyonluğunu ilan etti. 69 puanlı Borussia Dortmund, 64 puanlı Bayer Leverkusen ve 58 puanlı Leipzig ilk 4'e girerek gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi kotasına sahip oldu.Şampiyon PSG, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin iki gol attığı maçta deplasmanda Montpellier'i 4-0 mağlup etti.Olimpik Marsilya, Rennes deplasmanından 2-0 mağlup ayrılarak ikinci sıradaki yerini kaptırdı. Monaco ise ağırladığı Brest'i 4-2 yenerek ikinciliğe yükseldi.İlk ikinin doğrudan, üçüncünün ise eleme turu oynayarak Şampiyonlar Ligi vizesi alacağı 37. haftası oynanan ligde, 83 puanlı PSG'yi, 68 puan ve averaj farkıyla Monaco ikinci, aynı puana sahip Olimpik Marsilya üçüncü, 65 puanla Rennes dördüncü sıradan takip etti.