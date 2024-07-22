UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekildi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin bu turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki rakibi Wisla Krakow - Rapid Wien maçının galibi olacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundan devam edecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev - Partizan maçının mağlubu olacak.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
TÜM EŞLEŞMELER
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan) / Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor / Wisła Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)
Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka) / Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)
Panathiaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan) / Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)
Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail) / Servette (İsviçre)
Corvinul 1921 Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan) / Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)
Kryvbas Kryvyi Rih (Ukrayna) - Viktoria Plzen (Çekya)
Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)
NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya)
Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)
Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin bu turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki rakibi Wisla Krakow - Rapid Wien maçının galibi olacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundan devam edecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev - Partizan maçının mağlubu olacak.
Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
TÜM EŞLEŞMELER
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan) / Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe
Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor / Wisła Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)
Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka) / Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)
Panathiaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan) / Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)
Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail) / Servette (İsviçre)
Corvinul 1921 Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan) / Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)
Kryvbas Kryvyi Rih (Ukrayna) - Viktoria Plzen (Çekya)
Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)
Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)
NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya)
Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)
Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)
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