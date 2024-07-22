Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: İşte eşleşmeler!

UEFA Avrupa Ligi kuraları çekildi. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi: İşte eşleşmeler!
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22 Temmuz 2024 14:18
Son güncelleme 22 Temmuz 2024 15:21
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kuraları İsviçre'de çekildi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ruzomberok ile karşılaşacak. Bordo-mavililerin bu turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki rakibi Wisla Krakow - Rapid Wien maçının galibi olacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano'ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundan devam edecek. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev - Partizan maçının mağlubu olacak.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

TÜM EŞLEŞMELER

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan) / Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe

Ruzomberok (Slovakya) - Trabzonspor / Wisła Krakow (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya)

Molde (Norveç) - Silkeborg (Danimarka) / Kilmarnock (İskoçya) - Cercle Brugge (Belçika)

Panathiaikos (Yunanistan) - Botev Plovdiv (Bulgaristan) / Ajax (Hollanda) - Vojvodina (Sırbistan)

Braga (Portekiz) - Maccabi Petah-Tikva (İsrail) / Servette (İsviçre)

Corvinul 1921 Hunedoara (Romanya) - HNK Rijeka (Hırvatistan) / Sheriff (Moldova) - Elfsborg (İsveç)

Kryvbas Kryvyi Rih (Ukrayna) - Viktoria Plzen (Çekya)

Malmö (İsveç) - Klaksvik (Faroe Adaları) / PAOK (Yunanistan) - Borac Banja Luka (Bosna Hersek)

Santa Coloma (Andorra) - Midtjylland (Danimarka) Bodo/Glimt (Norveç) - RFS (Letonya)

NK Celje (Slovenya) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Shamrock Rovers (İrlanda) - Sparta Prag (Çekya)

Panevezys (Litvanya) - Jagiellonia Bialystok (Polonya) / FCSB (Romanya) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Petrocub (Moldova) / Ferencvaros (Macaristan) - New Saints (Galler)

Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Minsk (Belarus) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)

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