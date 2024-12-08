Avrupa Kros Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor

DokumaPark Kros Parkuru'nda gerçekleştirilin organizasyonda 20 yaş altı erkeklerde; Ali Tunç, Kiyasettin Kara, Muhammed Ağgün, Hamza Yaşın, Barış Aktaş, Furkan Mutlu, 20 yaş altı kadınlarda ise Edibe Yağız, Havva Efe, Elif Akçiçek, Viyan Adar, Elif Naz Köseoğlu, İran İnce mücadele etti.



20 yaş altı kadınlarda ilk sırayı Büyük Britanyalı sporcu Innes Fitzgerald 15.47'lik dereceyle alırken, aynı ülkeden Jess Bailey 15.58'lik dereceyle ikincilik, Danimarkalı sporcu Sofia Thogersen 16.03 ile 3'üncülük elde etti. Türk sporcu Edibe Yağız ise 16.51'lik dereceyle yarışmayı 14'üncü sırada tamamladı.



20 yaş altı erkeklerde ise Hollandalı sporcu Niels Laros 14.07 ile ilk sırada yer alırken, Büyük Britanya'dan George Couttie 14.09 ile ikinci, Norveçli Andreas Fjeld Halvorsen da 14.16 ile üçüncü oldu. Türk sporcu Ali Tunç bu kategoride yaptığı 14.20'lik dereceyle 7'nci sırayı aldı.



23 yaş altı kadınlarda Türk sporcular Pelinsu Şahin, Esmanur Yılmaz, Sıla Bayır, Nursena Çeto, Urkuş Işık, Merve Karakaya, erkeklerde ise Ömer Faruk Bozdağ, Azat Demirtaş, Diyar Ergüven, Mervan Haykır, İsmail Taşyürek, Abdulhalik Çağıran mücadele etti.



23 yaş altı kadınlarda da, Büyük Britanyalı sporcu Phoebe Anderson 21.16'lık derece ile altın, İspanyol sporcu Maria Forero 21.21'lik derece ile gümüş, Finlandiyalı sporcu Ilona Mononen 21.24'lük derece ile bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Pelinsu Şahin 21.59'luk derece ile yarışmayı 8. sırada, Esmanur Yılmaz 22.10'luk derece ile 14. sırada, Sıla Bayır ise 22.14 ile yarışmayı 16. sırada tamamladı.



23 yaş altı erkeklerde Büyük Britanyalı sporcu Will Barnicoat 18.27'lik derece ile altın, İrlandalı sporcu Nicholas Griggs 18.28'lik derece ile gümüş, Büyük Britanyalı David Stone 18.31'lik derece ile bronz madalya kazandı. Bu kategoride en iyi dereceyi ise 19.26 ile 43. olan Abdulhalik Çağıran yaptı.



Türkiye'nin 8. olduğu 4x1,5 kilometre karışık bayrak yarışmasında İtalya birinci, Fransa ikinci, Büyük Britanya üçüncü oldu.



Şampiyona büyük kadın ve büyük erkek kategorisi yarışlarıyla devam edecek.



