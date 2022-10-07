Avrupa golcüsü Batshuayi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Avrupa kupalarına iyi başladı.
Tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin grupta oynadığı ilk maçta Dinamo Kiev'e karşı attığı son dakika golüyle takımına 3 puanı getirmişti.
Dinamo Kiev'in ardından AEK Larnaca maçında da 26. dakikada takımını öne geçiren gole imza atan Batshuayi, 3 maç sonunda 2. golünü kaydetti.
Tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin grupta oynadığı ilk maçta Dinamo Kiev'e karşı attığı son dakika golüyle takımına 3 puanı getirmişti.
Dinamo Kiev'in ardından AEK Larnaca maçında da 26. dakikada takımını öne geçiren gole imza atan Batshuayi, 3 maç sonunda 2. golünü kaydetti.
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