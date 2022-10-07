Avrupa golcüsü Batshuayi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Avrupa'da attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Avrupa golcüsü Batshuayi
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07 Ekim 2022 01:11
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Avrupa kupalarına iyi başladı.

Tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin grupta oynadığı ilk maçta Dinamo Kiev'e karşı attığı son dakika golüyle takımına 3 puanı getirmişti.

Dinamo Kiev'in ardından AEK Larnaca maçında da 26. dakikada takımını öne geçiren gole imza atan Batshuayi, 3 maç sonunda 2. golünü kaydetti.

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