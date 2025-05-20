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Avrupa Fair Play Hareketi'ne TMOK'tan iki isim seçildi

30. Avrupa Fair Play Kongresi ve Avrupa Fair Play Hareketi (EFPM) Genel Kuruluna Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) iki isim seçildi.

calendar 20 Mayıs 2025 19:17
Haber: AA
Avrupa Fair Play Hareketi'ne TMOK'tan iki isim seçildi
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Yunanistan'da 17-19 Mayıs tarihlerinde Antik Olimpiyat Akademisi'nde düzenlenen 30. Avrupa Fair Play Kongresi ve Avrupa Fair Play Hareketi (EFPM) Genel Kuruluna Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) iki isim seçildi.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu, EFPM Yönetim Kurulunda, komisyon Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı ise EFPM Bilim Kurulunda görevlendirildi.

Açıklamada, "Fair play kültürünün uluslararası düzeyde gelişmesine katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyen olan Prof. Dr. Selçuk Bora Çavuşoğlu ve Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde akademisyenliğe devam eden Prof. Dr. Ayşegül Yapıcı'yı kutluyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.


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