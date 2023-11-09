Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Bayern Münih'e konuk olduğu maçta scout akını yaşandı. Avrupa'nın birçok dev kulübü, sarı-kırmızılıların yıldızlarını takip etmek üzere Allianz Arena'ya geldi. İşte devlerin radarında yer alan futbolcular.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Avrupa devleri Galatasaray'ın 4 yıldızını istiyor!
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09 Kasım 2023 11:38
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Bayern Münih'e konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Galatasaray'ın Bayern Münih ile oynadığı kritik karşılaşmayı bazı Avrupa devlerinin scoutları da tribünden takip etti.

İŞTE TAKİP EDİLEN İSİMLER

Sarı-kırmızılılarda son iki sezonda sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, Avrupalı scoutların yakın takibindeydi.

SCOUTLAR NOT TUTTU

Bayern Münih mücadelesini izlemeye gelen İngiliz ve İtalyan scoutlar bol bol not tuttu. Özellikle Boey'e ilginin yoğun olduğu öğrenildi.

Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Marsilya ve Milan'ın Fransız sağ bek için takibini sürdürdü öğrenildi. Kerem ve Abdülkerim Bardakcı da İtalyan takımlarının markajındaydı.

Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Torreira da takip edilen futbolcular arasında yer aldı. 

 
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