20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
2-0
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
1-2
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
1-1
20 Ekim
West Ham United-Brentford
0-05'
20 Ekim
Alaves-Valencia
0-06'
20 Ekim
Cremonese-Udinese
1-023'
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Avrupa'da peri masalı gibi şampiyonluk: Mjallby!

800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik'in takımı Mjallby, İsveç 1. Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 3 hafta kala deplasmanda Göteborg'u 2-0 mağlup ederek tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan etti.

calendar 20 Ekim 2025 22:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Avrupa'da peri masalı gibi şampiyonluk: Mjallby!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Baltık kıyısının mütevazı temsilcisi Mjallby, 101 yıllık lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hikayeye imza attı.

Mjallby, İsveç Allsvenskan 27. haftanın maçında Göteborg'a konuk oldu.

Gamla Ullevi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mjallby, 2-0'lık skorla kazandı. 

Mjallby'nin gollerini 21. dakikada Jacob Bergström ile 28. dakikada Tom Pettersson attı.

ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ

Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkaran sarı-siyahlılar, en yakın takipçisi Hammarby'nin 55 puanda kalmasıyla bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.



1 KEZ YENİLDİLER

Mjallby, bu sezon çıktığı 27 maçta sadece AIK Solna deplasmanında 2-1 mağlup oldu.

İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU

1939 yılında kurulan ve Baltık Denizi kıyısındaki yalnızca 800 kişilik Hallevik köyünü temsil eden Mjallby, böylece 101 yıllık Allsvenskan tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.



BALIKÇI KÖYÜNDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE

Dokuz yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan Mjallby, bu şampiyonlukla birlikte 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne alacak.

Mjallby, gelecek hafta Norrköping'i ağırlayacak. Göteborg, Halmstads BK deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.