Baltık kıyısının mütevazı temsilcisi Mjallby, 101 yıllık lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hikayeye imza attı.
Mjallby, İsveç Allsvenskan 27. haftanın maçında Göteborg'a konuk oldu.
Gamla Ullevi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Mjallby, 2-0'lık skorla kazandı.
Mjallby'nin gollerini 21. dakikada Jacob Bergström ile 28. dakikada Tom Pettersson attı.
ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ
Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkaran sarı-siyahlılar, en yakın takipçisi Hammarby'nin 55 puanda kalmasıyla bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
1 KEZ YENİLDİLER
Mjallby, bu sezon çıktığı 27 maçta sadece AIK Solna deplasmanında 2-1 mağlup oldu.
İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU
1939 yılında kurulan ve Baltık Denizi kıyısındaki yalnızca 800 kişilik Hallevik köyünü temsil eden Mjallby, böylece 101 yıllık Allsvenskan tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.
BALIKÇI KÖYÜNDEN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE
Dokuz yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğinde olan Mjallby, bu şampiyonlukla birlikte 2026-27 sezonunda tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne alacak.
Mjallby, gelecek hafta Norrköping'i ağırlayacak. Göteborg, Halmstads BK deplasmanına gidecek.
Avrupa'da peri masalı gibi şampiyonluk: Mjallby!
800 nüfuslu balıkçı köyü Hallevik'in takımı Mjallby, İsveç 1. Ligi'nde (Allsvenskan) bitime 3 hafta kala deplasmanda Göteborg'u 2-0 mağlup ederek tarihinin ilk şampiyonluğunu ilan etti.
Baltık kıyısının mütevazı temsilcisi Mjallby, 101 yıllık lig tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hikayeye imza attı.
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|9
|8
|1
|0
|22
|4
|25
|2
|Trabzonspor
|9
|6
|2
|1
|15
|7
|20
|3
|Fenerbahçe
|9
|5
|4
|0
|14
|6
|19
|4
|Gaziantep FK
|9
|5
|2
|2
|15
|14
|17
|5
|Göztepe
|9
|4
|4
|1
|11
|3
|16
|6
|Samsunspor
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|16
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|13
|8
|Alanyaspor
|9
|3
|4
|2
|11
|9
|13
|9
|Konyaspor
|8
|3
|2
|3
|15
|12
|11
|10
|Antalyaspor
|9
|3
|1
|5
|11
|16
|10
|11
|Kasımpaşa
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|9
|12
|Rizespor
|8
|2
|2
|4
|10
|13
|8
|13
|Gençlerbirliği
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|8
|14
|Eyüpspor
|9
|2
|2
|5
|6
|11
|8
|15
|Kocaelispor
|9
|2
|2
|5
|8
|14
|8
|16
|Başakşehir
|8
|1
|3
|4
|7
|9
|6
|17
|Kayserispor
|9
|0
|5
|4
|6
|20
|5
|18
|Karagümrük
|9
|1
|0
|8
|8
|20
|3