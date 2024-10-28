Avrupa'da Galatasaray'dan iyisi yok; Duran top

Duran top gollerinde Avrupa'nın zirvesinde yer alan Galatasaray, Beşiktaş derbisinde de iki golü bu şekilde buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Avrupa'da Galatasaray'dan iyisi yok; Duran top
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28 Ekim 2024 21:38
Son güncelleme 28 Ekim 2024 21:39
Derbide iki golü duran toptan bulan Galatasaray, bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Geçen sezondan bu yana duran top ile 24 gol bulan sarı-kırmızılılar; Arsenal, Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih'i geride bıraktı.

AVRUPA'NIN 1 NUMARASI

Süper Lig'de maç başı 3 gol atan Galatasaray'ın duran toplardaki seviyesi ülke sınırlarını aştı. Geçen sezon bu alanda 15 golle ligin en iyisi olan san-kırmızılılar, bu yıl ligde attığı 29 golün 11'ini serbest vuruş, korner veya taç atışının devamında kaydetti.

Geçen yıldan bu yana 26 gol bulan Cimbom, duran top gollerinde Avrupa'nın zirvesine çıktı. 23'er golle Arsenal, Everton ve Leverkusen'in takip ettiği Galatasaray, 19'ar gol kaydeden Manchester City ve Bayern Münih gibi devleri geride bıraktı.

11 duran top golüyle şov yapan Galatasaray'ın diğer golleri ise şöyle geldi:

13: Akan oyun
2: Kotratak
1: Penaltı
2: Kendi Kalesine

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