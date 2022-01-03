Attila Szalai için Liverpool sesleri

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla birçok Avrupa devinin listesine giren Attila Szalai'nin Liverpool'un da gündeminde olduğu iddia edildi.

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Attila Szalai için Liverpool sesleri
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03 Ocak 2022 09:43
Transferin gözde isimlerinden olan Attila Szalai için birçok Avrupalı kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanırken Liverpool'un da bu ekiplerin arasına girdiği iddia edildi.

İngiliz basınında çıkan habere göre, adı Chelsea, Napoli gibi devlerle anılan 21 yaşındaki savunmacı, Liverpool'un gündemine girdi.

21 MİLYON STERLiN

Güçlü fiziği ve oyunuyla Virgil van Dijk'e benzetilen Szalai'nin Liverpool için ideal bir isim olduğu kaydedilirken sarı lacivertlilerin oyuncunun transferi için 21 milyon sterlin istediği belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 27 maça çıkan Attila, 2 asist katkısı yaptı.

SZALAI'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Türkiye Kupası'nda oynanan Afyonspor maçı sonrası transferiyle ilgili soruyu yanıtlayan Szalai, "Bu dedikodular hakkında şu anda konuşmak istemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada mutluyum. Sadece buna odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullanmıştı.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen sezonun devre arasında Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'den 2 milyon Euro'ya transfer edilen Szalai'nin Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 

 

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