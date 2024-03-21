Fenerbahçe'den sezon başında Hoffenheim'a giden ancak sezonun ilk yarısında sadece toplamda 6 maça çıkan Attila Szalai devre arasında Freiburg'a kiralanmıştı.
Macar futbolcu, burada da forma yüzü göremedi. Sadece 2 maç oynadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Attila Szalai'nin bonservisinin bulunduğu Hoffenheim ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Macar futbolcu, burada da forma yüzü göremedi. Sadece 2 maç oynadı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Attila Szalai'nin bonservisinin bulunduğu Hoffenheim ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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