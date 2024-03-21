Attila Szalai, Almanya'da aradığını bulamadı

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde ayrılan ve Almanya'nın yolunu tutan Attila Szalai, Almanya'da iki takımda da aradığını bulamadı.

, Fotoğraf; Imago
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Attila Szalai, Almanya'da aradığını bulamadı
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21 Mart 2024 08:51
Son güncelleme 21 Mart 2024 08:52
Fenerbahçe'den sezon başında Hoffenheim'a giden ancak sezonun ilk yarısında sadece toplamda 6 maça çıkan Attila Szalai devre arasında Freiburg'a kiralanmıştı.

Macar futbolcu, burada da forma yüzü göremedi. Sadece 2 maç oynadı.

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Attila Szalai'nin bonservisinin bulunduğu Hoffenheim ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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