Atletizmde 8 Türkiye rekoru

Atletizmde İstanbul'da yapılan rekor deneme müsabakalarında 8 Türkiye rekoru kırıldı.



Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, Ataköy Atletizm Salonu'ndaki 2021 Sezon Sonu Rekor Deneme Salon Yarışmaları'nda 6 sporcu, toplam 8 rekora imza attı.



İki gün süren müsabakaların en dikkat çekici sonucu 800 metrede 18 yaş altı, 20 yaş altı ve büyükler rekorlarını aynı anda kıran 2004 doğumlu Mevlüt Aras'tan geldi.



Erzurumlu milli atlet Mevlüt, 800 metre yarışında 1.48.78 ile Kenya doğumlu İlham Tanui Özbilen'e ait 1.48.93'lük büyükler Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.



En yakın rakibinin 5 saniye önünde yarışı kazanan Mevlüt, kendisine ait 1.51.38'lik 18 yaş altı ve Halit Kılıç'ın 1.49.80'lik 20 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.



Mevlüt Aras'ın antrenman arkadaşı Ömer Faruk Bozdağ ise bir gün önce 1500 metrede rekor kırdı. Ömer, 3.50.19 ile Mehmet Çelik'in 3.50.53'lük 18 yaş altı salon rekorunu yenilemeyi başardı.



Geçen sezon çoklu branşlar yapmaya başlayan Ömer Faruk Çanakçı, ilk yılının sonunda salondaki heptatlon rekorunu ele geçirdi. 21 yaşındaki atlet, 5311 puana ulaşarak takım arkadaşı İlkay Aydemir'in tam bir yıl önce kırdığı 5226 puanlık 23 yaş altı salon rekorunu geliştirdi. İlkay, yarışta 4954 puanla ikinci sırayı aldı.



Rekor deneme yarışmalarında ayrıca 50 metrede Orçun Ünalan (5.94), uzun atlamada Emre Karataş (7,35 metre), 3000 metre yürüyüşte ise Diyar Bayram (12.17.47) yeni 18 yaş altı salon rekorlarının sahibi oldu.





İLGİLİ VİDEO