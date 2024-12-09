Atletico Madrid zirveyi karıştırdı!

✅2-0, Las Palmas

✅0-1, Mallorca

✅2-1, Alaves

✅0-5, Valladolid

✅4-3, Sevilla



La Liga'da son 5 maçta Atletico Madrid💯 pic.twitter.com/KoEaxGdsmh



— Sporx (@sporx) December 9, 2024

📊İSPANYA'DA PUAN DURUMU



🔸Barcelona: 17 maç, 38 puan

🔸Real Madrid: 16 maç, 36 puan

🔸Atletico Madrid: 16 maç, 35 puan



Kim şampiyon olur?✍ pic.twitter.com/aARXXigj0s



— Sporx (@sporx) December 9, 2024

İspanya La Liga'da Sevilla'yı 4-3'lük skorla mağlup eden Atletico Madrid, ligde yükselişe geçti.Diego Simeone'nin öğrencileri, Sevilla galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya beşinci galibiyetini aldı.Atletico Madrid, bu süreçte; Las Palmas, Mallorca, Alaves, Valladolid ve Sevilla engellerini tek tek aştı.Atletico, bu galibiyetleriyle birlikte zirve yarışına da ortak oldu. Başkent temsilcisi, ligde 16 maç sonunda 35 puana ulaştı.La Liga'da üst üste kayıplar yaşayan lider Barcelona'nın 17 maçta 38 puanı bulunuyor. Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ise 16 maçta 36 puanla Barcelona'nın arkasında yer alıyor. Atletico Madrid ise 16 maçta 35 puanla iki takımın arasından ligde üçüncü sırada bulunuyor.