Atletico Madrid zirveyi karıştırdı!

La Liga'daki son beş maçını kazanan Atletico Madrid, zirve yarışında, "Ben de varım." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Atletico Madrid zirveyi karıştırdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2024 11:50
İspanya La Liga'da Sevilla'yı 4-3'lük skorla mağlup eden Atletico Madrid, ligde yükselişe geçti.

Diego Simeone'nin öğrencileri, Sevilla galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya beşinci galibiyetini aldı.

Atletico Madrid, bu süreçte; Las Palmas, Mallorca, Alaves, Valladolid ve Sevilla engellerini tek tek aştı.

Atletico, bu galibiyetleriyle birlikte zirve yarışına da ortak oldu. Başkent temsilcisi, ligde 16 maç sonunda 35 puana ulaştı.

La Liga'da üst üste kayıplar yaşayan lider Barcelona'nın 17 maçta 38 puanı bulunuyor. Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ise 16 maçta 36 puanla Barcelona'nın arkasında yer alıyor. Atletico Madrid ise 16 maçta 35 puanla iki takımın arasından ligde üçüncü sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery