Atletico Madrid - Sevilla maçı canlı olarak Tuttur.com'da

İspanya Ligi'nde haftanın en önemli mücadelesinde Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Tuttur.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Tuttur.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Tutur.com'da canlı olarak izleyebilir ve canlı olarak oynayabilirsiniz.
DİKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
* Ligde Atletico Madrid ile Sevilla arasında oynanan son 4 maç berabere bitti.
* Atletico Madrid ile Sevilla arasındaki berabere biten son 4 lig maçında karşılıklı goller oldu.
* Sevilla, ligde Atletico Madrid deplasmanında en son 2008 yılında kazandı.
* Ligde son 4 maçını kazanan Atletico Madrid'in iç sahada 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
* Atletico Madrid bu sezon evinde oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi.
* Ligde 6 maçtır kaybetmeyen Sevilla (4G, 2B), son 4 deplasman maçında da (3G, 1B) mağlubiyet yüzü görmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Vrsaljko, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Felix, Suarez
Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Suso
MAÇIN İDDAA YORUMU
GÖÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da Atletico Madrid sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçti. İspanya'da yağan kar yüzünden mücadele ertelendi. Atletico buna rağmen lider durumda. 1 maçı eksik ancak Real Madrid'in 1 puan önündeler. Kupada elenmesi bir yerde Atletico'nun işine geldi. Sıkışık fikstürde orda da devam etmeleri iyi olmadı. Atletico, iç sahada Villarreal ile kaybetmeyen iki takımdan birisi ve sadece 2 gol yediler. Sevilla da formda, Ligde oynadıkları son 10 maçta sadece 1 kere kaybettiler. Üst sıralara göre maçları eksik, kazanmaları halinde farklı şeylerden bahsedebilirler. Ev sahibi ekipte, sadece Herrera'nın durumu belirsiz. Başka eksikleri yok. Sevilla'da ise Vaclik ve Escudero forma giyemeyecek. Madrid ekibine açılan oran oldukça iyi. Riske değer. Önerim maç sonu 1.
DİKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
* Ligde Atletico Madrid ile Sevilla arasında oynanan son 4 maç berabere bitti.
* Atletico Madrid ile Sevilla arasındaki berabere biten son 4 lig maçında karşılıklı goller oldu.
* Sevilla, ligde Atletico Madrid deplasmanında en son 2008 yılında kazandı.
* Ligde son 4 maçını kazanan Atletico Madrid'in iç sahada 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.
* Atletico Madrid bu sezon evinde oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi.
* Ligde 6 maçtır kaybetmeyen Sevilla (4G, 2B), son 4 deplasman maçında da (3G, 1B) mağlubiyet yüzü görmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Vrsaljko, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Felix, Suarez
Sevilla: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Suso
MAÇIN İDDAA YORUMU
GÖÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da Atletico Madrid sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçti. İspanya'da yağan kar yüzünden mücadele ertelendi. Atletico buna rağmen lider durumda. 1 maçı eksik ancak Real Madrid'in 1 puan önündeler. Kupada elenmesi bir yerde Atletico'nun işine geldi. Sıkışık fikstürde orda da devam etmeleri iyi olmadı. Atletico, iç sahada Villarreal ile kaybetmeyen iki takımdan birisi ve sadece 2 gol yediler. Sevilla da formda, Ligde oynadıkları son 10 maçta sadece 1 kere kaybettiler. Üst sıralara göre maçları eksik, kazanmaları halinde farklı şeylerden bahsedebilirler. Ev sahibi ekipte, sadece Herrera'nın durumu belirsiz. Başka eksikleri yok. Sevilla'da ise Vaclik ve Escudero forma giyemeyecek. Madrid ekibine açılan oran oldukça iyi. Riske değer. Önerim maç sonu 1.