Atletico Madrid - Sevilla maçı canlı olarak Tuttur.com'da

İspanya Ligi'nde haftanın en önemli mücadelesinde Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Tuttur.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.* Ligde Atletico Madrid ile Sevilla arasında oynanan son 4 maç berabere bitti.* Sevilla, ligde Atletico Madrid deplasmanında en son 2008 yılında kazandı.* Atletico Madrid bu sezon evinde oynadığı 8 lig maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı, hiç kaybetmedi.Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Vrsaljko, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco; Felix, SuarezBounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, Susoİspanya LaLiga'da Atletico Madrid sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, geçtiğimiz haftayı maç yapmadan geçti. İspanya'da yağan kar yüzünden mücadele ertelendi. Atletico buna rağmen lider durumda. 1 maçı eksik ancak Real Madrid'in 1 puan önündeler. Kupada elenmesi bir yerde Atletico'nun işine geldi. Sıkışık fikstürde orda da devam etmeleri iyi olmadı. Atletico, iç sahada Villarreal ile kaybetmeyen iki takımdan birisi ve sadece 2 gol yediler. Sevilla da formda, Ligde oynadıkları son 10 maçta sadece 1 kere kaybettiler. Üst sıralara göre maçları eksik, kazanmaları halinde farklı şeylerden bahsedebilirler. Ev sahibi ekipte, sadece Herrera'nın durumu belirsiz. Başka eksikleri yok. Sevilla'da ise Vaclik ve Escudero forma giyemeyecek. Madrid ekibine açılan oran oldukça iyi. Riske değer. Önerim maç sonu 1.