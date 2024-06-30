Atletico Madrid, Hermoso, Depay ve Paulista'ya veda etti

Atletico Madrid, sözleşmeleri sona eren Mario Hermoso, Memphis Depay ve Gabriel Paulista'ya teşekkür mesajı yayımladı.

, Fotoğraf; atleticodemadrid.com
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Atletico Madrid, Hermoso, Depay ve Paulista'ya veda etti
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30 Haziran 2024 14:56
İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, sözleşmesi biten İspanyol savunmacı Mario Hermoso, Hollandalı santrafor Memphis Depay ve Beşiktaş'ın transfer ettiği Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'ya veda etti.

Kulüp, yapılan açıklamada, söz konusu futbolcuların forma giydikleri süre içerisinde gösterdikleri özveri ve çabayı tebrik ederek, kariyerinin devamında başarı dileklerinde bulundu.

Beşiktaş'a transfer olan Gabriel Paulista, Madrid ekibinde 5 maçta forma şansı buldu.

Depay ise Atletico ile 40 maçta görev alırken, 13 gol, 2 asiste imza attı.

5 sezon kırmızı-beyazlı formayı giyen Hermoso, 174 maçta, 10 kez gol sevinci yaşarken, 6 da asist yaptı.

 

 

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