Atletico Madrid, Çağlar transferini bitirdi

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü transfer haberiyle gündeme geldi.



İspanyol basınından todofichajes'te yer alan habere göre, Leicester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çağlar, Atletico Madrid'e transfer olacak.



Atletico Madrid'in milli futbolcumuz ile bir ön sözleşme imzaladığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun, sezonun sona ermesinin ardından İspanyol ekibine katılacağı aktarıldı.



Çağlar'ın ayrıca Atletico Madrid dışında başka tekliflere de sahip olduğu ve bu takımlardan birinin Liverpool olduğu kaydedildi. Ancak Atletico Madrid'in transferi bitirdiği öne sürüldü.



Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City'de sadece 4 maçta süre aldı.





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