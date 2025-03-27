Atletico Madrid Başkanı: "Kalıp kalmamak Griezmann'a bağlı"

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, takımın Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Atletico Madrid Başkanı: 'Kalıp kalmamak Griezmann'a bağlı'
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27 Mart 2025 19:56
Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, takımın Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cerezo, Griezmann'ın kulüp için ne kadar değerli bir oyuncu olduğuna vurgu yaparak, "Griezmann muhteşem bir oyuncu, harika bir insan ve Atletico Madrid'in bir adamı. Onunla güçlü bir dostluğumuz ve mükemmel bir ilişkimiz var." dedi.

Öte yandan, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın tamamen kendisine ait olduğunu belirten Cerezo, "Ne yapmak isterse onu yapacak. Burada kalıp kalmamak tamamen onun kararına bağlı." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 42 maça çıkan Griezmann, 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Fransız yıldızın Madrid ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yazında sona erecek.

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