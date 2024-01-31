Atletico, Çağlar sonrası yeni stoperini açıkladı

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışından uzak kalan ve transfer döneminde yarışa tekrardan dahil olmak isteyen Atletico Madrid yeni transferini açıkladı.



Atletico Madrid son olarak Valencia'da forma giyen 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna kattığını açıkladı.



Atletico Madrid son maçta sakatlanan Jose Maria Gimenez ve kiralık olarak ayrılan Çağlar Söyüncü'nün boşluğunu da bu transferle doldurmuş oldu.



19 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Valencia formasıyla 19 resmi maça çıkan Gabriel Paulista bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.



