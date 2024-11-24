Atılay Canel: 'Oyuna iyi başladık ve bütün kontrol bizdeydi'

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel de kazanmak için maça çıktıklarını dile getirerek, "Buraya galibiyet için geldik ve iyi mücadele ettik. Zaman zaman orta sahada bazı topları kaybetmemize rağmen istediğimiz golleri bulduk. Oyuna iyi başladık ve bütün kontrol bizdeydi. Buradan 3 puanla dönüyoruz. Erzurumspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.