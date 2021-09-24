Atiba: "Ajax maçına kadar umarım dönenler olur"

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, Altay maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Atiba: 'Ajax maçına kadar umarım dönenler olur'
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24 Eylül 2021 22:11
Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson, Altay'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Sakat oyuncuların etkileyip etkilemediği sorulan Atiba, "Buraya iyi oynayıp, galibiyet almaya geldik ama mağlubiyetle ayrılıyoruz. Aslında ilk yarı iyi başladık, golü de bulduk ama ondan sonra uyuşukluk oldu, daldık, golü yedik. 2. golü yedik. Devam etmemiz lazım, uzun bir lig var, birkaç gün sonra başka önemli bir maç oynayacağız, kafamızı kaldırıp devam etmemiz lazım" dedi.

Ajax ile oynayacakları maç için görüşleri sorulan tecrübeli oyuncu, "Ajax liginin en iyi takımı, Avrupa'da da son senelerde iyi sonuç alan, topa sahip olan bir takım. O maça hazır olmalıyız, eksik oyuncularımızdan mümkün olduğu kadar geri dönen olursa iyi olacak. Doğru mantalite ile iyi hazırlanmamız lazım" ifadelerini kullandı.


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