İspanya La Liga'nın 27. haftasında Athletic Bilbao ile Real Mallorca karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



Mallorca, 56. dakikada Antonio Raillo ile öne geçti. Athletic Bilbao, 58. dakikada Nico Wİlliams ile skoru eşitledi.



Son 2 maçta 5 puan bırakan Athletic Bilbao, puanını 49 yaptı. Üst üste 3. beraberliğini alan Mallorca ise 37 puanla ilk 6 takibini sürdürdü.



Athletic Bilbao, gelecek hafta Sevilla deplasmanına gidecek. Mallorca ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.



