Athletic Bilbao - Mallorca: Her şey 3 dakikada oldu

Athletic Bilbao ve Real Mallorca, 3 dakika içinde atılan 2 golle 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Athletic Bilbao - Mallorca: Her şey 3 dakikada oldu
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09 Mart 2025 22:13
Son güncelleme 09 Mart 2025 22:25
İspanya La Liga'nın 27. haftasında Athletic Bilbao ile Real Mallorca karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Mallorca, 56. dakikada Antonio Raillo ile öne geçti. Athletic Bilbao, 58. dakikada Nico Wİlliams ile skoru eşitledi.

Son 2 maçta 5 puan bırakan Athletic Bilbao, puanını 49 yaptı. Üst üste 3. beraberliğini alan Mallorca ise 37 puanla ilk 6 takibini sürdürdü.

Athletic Bilbao, gelecek hafta Sevilla deplasmanına gidecek. Mallorca ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.


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