İspanya La Liga'nın 27. haftasında Athletic Bilbao ile Real Mallorca karşı karşıya geldi. San Mames'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Mallorca, 56. dakikada Antonio Raillo ile öne geçti. Athletic Bilbao, 58. dakikada Nico Wİlliams ile skoru eşitledi.
Son 2 maçta 5 puan bırakan Athletic Bilbao, puanını 49 yaptı. Üst üste 3. beraberliğini alan Mallorca ise 37 puanla ilk 6 takibini sürdürdü.
Athletic Bilbao, gelecek hafta Sevilla deplasmanına gidecek. Mallorca ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.
Mallorca, 56. dakikada Antonio Raillo ile öne geçti. Athletic Bilbao, 58. dakikada Nico Wİlliams ile skoru eşitledi.
Son 2 maçta 5 puan bırakan Athletic Bilbao, puanını 49 yaptı. Üst üste 3. beraberliğini alan Mallorca ise 37 puanla ilk 6 takibini sürdürdü.
Athletic Bilbao, gelecek hafta Sevilla deplasmanına gidecek. Mallorca ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.
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