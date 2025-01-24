ATFF yeni yönetim binasında hizmete devam edecek

Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF), yeni yönetim binasının açılışını Pazar günü saat 15.00'te Stuttgart-Filderstadt adresindeki yeni merkezinde gerçekleştirecek.



Açılış törenine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ural Aküzüm ve TFF'nin uluslararası yöneticileri, Avrupa'nın birçok ülkesinden saygın spor adamları, kulüp başkanları ve dernek temsilcileri katılacak.



Genel Başkan Ayhan Yıldız yaptığı açıklamada, "2019 yılından itibaren, Avrupa Türk Futbol Federasyonu (ATFF) yasal ve resmi statüsüyle Avrupa'nın tamamında yeniden güven tazeledi. ATFF olarak, Avrupa ve Türkiye arasında sporun birleştirici gücünü güçlendirmeyi ve genç yeteneklere yeni imkanlar sunmayı amaçlıyoruz. Yeni yönetim binamız, bu hedefler doğrultusunda uluslararası iş birliğini daha da geliştirecek bir merkez olacak" dedi.



