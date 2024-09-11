Atalanta'ya güzel haber: Zaniolo

Atalanta'ya sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Nicolo Zaniolo'dan iyi haber geldi.
Sakatlığını tamamen atlatan Nicolo Zaniolo, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin şans vermesi halinde Fiorentina maçında forma giyebilecek.
İtalyan oyuncu, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı. Zaniolo, sakatlığı sebebiyle Serie A'da sadece 20 dakika forma giyebildi.
Atalanta - Fiorentina maçı, 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Sakatlığını tamamen atlatan Nicolo Zaniolo, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin şans vermesi halinde Fiorentina maçında forma giyebilecek.
İtalyan oyuncu, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı. Zaniolo, sakatlığı sebebiyle Serie A'da sadece 20 dakika forma giyebildi.
Atalanta - Fiorentina maçı, 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
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