Atalanta'ya güzel haber: Zaniolo

Atalanta'da sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Nicolo Zaniolo'nun son durumu belli oldu.

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Atalanta'ya güzel haber: Zaniolo
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11 Eylül 2024 21:02
Son güncelleme 11 Eylül 2024 21:03
Atalanta'ya sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Nicolo Zaniolo'dan iyi haber geldi.

Sakatlığını tamamen atlatan Nicolo Zaniolo, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin şans vermesi halinde Fiorentina maçında forma giyebilecek.

İtalyan oyuncu, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmıştı. Zaniolo, sakatlığı sebebiyle Serie A'da sadece 20 dakika forma giyebildi.

Atalanta - Fiorentina maçı, 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

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