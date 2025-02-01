İtalya Serie A'nın 23. haftasında Atalanta, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.



Atalanta, 35. dakikada Berat Djimsiti ile öne geçti. Torino'ya beraberliği getiren golü 40. dakikada Guillermo Maripan attı.



Ev sahibi Atalanta'da Mateo Retegui, 74. dakikada bie penaltıdan yararlanamadı.



Atalanta'da Nicolo Zaniolo, maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Atalanta 47, Torino ise 27 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Atalanta, Hellas Verona deplasmanına gidecek. Torino, sahasında Genoa ile karşı karşıya gelecek.



