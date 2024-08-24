Atalanta'da Becao ısrarı!

Atalanta, Rodrigo Becao'nun transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerine devam ediyor. İtalyan ekibi, 28 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda ısrarcı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Atalanta'da Becao ısrarı!
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24 Ağustos 2024 22:27
Atalanta, Fenerbahçe forması giyen Rodrigo Becao'nun transferinden vazgeçmiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Atalanta, Becao'nun transferi için Fenerbahçe ile görüşmelerine devam ediyor.

FENERBAHÇE'NİN TAVRI NET

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusunun transferi için kararının net olduğu ve sadece bonservisle veya zorunlu satın alma opsiyonuyla transfere izin vereceği kaydedildi.

ATALANTA'NIN TEKLİFİ

Atalanta'nın ise Becao için hala satın alma opsiyonlu bir kiralık transfer için çalıştığı ifade edildi.

Sport Italia daha önce Atalanta'nın Becao için 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve 9 milyon euro satın alma opsiyonu önerdiğini iddia etmişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Becao'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'nin geçen yıl kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper, sarı-lacivertli takımda çıktığı 23 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

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