Ata Demirer: 'Değdi mi Fatih hocayı göndermeye?'

İşte Ata Demirer'in o paylaşımı:



Noldu deydi mi Fatih hocayı göndermeye?

Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar…

Herkesin kalbini kırdınız



— atademirer (@atademirer) January 20, 2022

Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildiği maçın ardından sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demirer, Fatih Terim'in görevine son verilmesine isyan etti.Ata Demirer, "Ne oldu, değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis, bir Fernando bulacaktınız o kadar... Herkesin kalbini kırdınız" ifadelerini kullandı.