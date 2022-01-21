Ata Demirer: "Değdi mi Fatih hocayı göndermeye?"

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olduğu maçın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü komedyen Ata Demirer, Fatih Terim'le yolların ayrılmasına tepki gösterdi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ata Demirer: 'Değdi mi Fatih hocayı göndermeye?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2022 08:31
Galatasaraylılığı ile bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'ya sahasında 3-1 yenildiği maçın ardından sosyal medyadan tepkisini dile getirdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demirer, Fatih Terim'in görevine son verilmesine isyan etti.

Ata Demirer, "Ne oldu, değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis, bir Fernando bulacaktınız o kadar... Herkesin kalbini kırdınız" ifadelerini kullandı.

İşte Ata Demirer'in o paylaşımı:


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.