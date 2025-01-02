Aston Villa, Hollandalı oyuncunun peşinde

Aston Villa, Donyell Malen'i transfer etmek için Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa, Hollandalı oyuncunun peşinde
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02 Ocak 2025 16:13
Son güncelleme 02 Ocak 2025 16:36
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Donyell Malen için Borussia Dortmund ile görüşmelere başladı.

The Athletic'e göre Malen için Aston Villa, Dortmund'a 18 milyon euro ve bonuslar için bir teklif yaptı.

Sky Almanya, Dortmund'un Donyell Malen için 20 milyon euro ve bonuslar talep ettiğini duyurdu.

Öte yandan iki kulüp arasında, 25 yaşındaki Hollandalı hücum oyuncusu için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.


MALEN'IN PERFORMANSI

Bu sezon Dortmund'da 20 resmi maça çıkan Donyell Malen, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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