Aston Villa'dan Diego Carlos açıklaması

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, West Ham maçının ardından Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Aston Villa'dan Diego Carlos açıklaması
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27 Ocak 2025 01:05
Son güncelleme 27 Ocak 2025 01:06
İngiltere Premier Lig'de West Ham ile 1-1 berabere kalan Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery, maçın ardından açıklamalar yaptı. 

"GİTMESİNİ İSTEMİYORDUK AMA..."

Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye transferi hakkında konuşan Emery, "Diego Carlos'un gitmesini istemiyorduk ama Fenerbahçe'den gelen teklifi kabul etti. Biz de onun yerine bir stoper almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



DIEGO CARLOS İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, 3-2 galip geldikleri Göztepe maçında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi.

İngiltere'nin Aston Villa ekibinden transfer edilen ve müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 31 yaşındaki oyuncu, maçın 88. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.  

 
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