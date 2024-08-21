Aston Villa'da Emiliano Martinez ile imza

Aston Villa, Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa'da Emiliano Martinez ile imza
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21 Ağustos 2024 16:50
Premier Lig ekibi Aston Villa, Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez ile nikah tazeledi.

Aston Villa, 31 yaşındaki kaleci Emiliano Martinez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.

2020 yılında Aston Villa'ya transfer olan Martinez, imzasının ardından İngiliz ekibinde kalmaya devam edecek olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. 

ASTON VILLA PERFORMANSI 

Aston Villa kalesini 160 karşılaşmada giyen Martinez, kalesinde 196 gol görürken 54 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

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