Aston Villa'da Emiliano Martinez ile imza

Premier Lig ekibi Aston Villa, Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez ile nikah tazeledi.



Aston Villa, 31 yaşındaki kaleci Emiliano Martinez'in sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı.



2020 yılında Aston Villa'ya transfer olan Martinez, imzasının ardından İngiliz ekibinde kalmaya devam edecek olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.



ASTON VILLA PERFORMANSI



Aston Villa kalesini 160 karşılaşmada giyen Martinez, kalesinde 196 gol görürken 54 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.





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