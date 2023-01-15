Artistik Buz Pateni Başkent Kupası sona erdi

Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Kupası'nda yarışmalar tamamlandı.



Ümitköy Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyona Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli'den toplam 55 sporcu katıldı.



"Basic", "intermediate" ve "advanced" seviyeleri ile gençler kategorisinde düzenlenen organizasyonda sporcular, performanslarını sergiledi. Büyükler kategorisinde katılımın az olması nedeniyle yarışma yapılmadı.



Gençler kategorisinde kadınlarda Selin Akbulut birinci, Anna Deniz Özdemir ikinci, Ceyda Sağlam üçüncü oldu; erkeklerde ise Ali Efe Güneş birinciliği, Efe Ergin Dinçer ikinciliği, Ege Alacan üçüncülüğü elde etti.



Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 13 Ocak'ta resmi antrenmanla başladığını belirterek, "Ankara'da, Artistik Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nın ardından Başkent Kupası'nı gerçekleştirdik. Toplam 55 sporcu katıldı. Güzel performanslar izledik." dedi.



Kurtuluş, Uluslararası Buz Pateni Federasyonu Başkanı Kim Jae-youl ile İstanbul'da görüştüklerini hatırlatarak, "Ankara'da uluslararası organizasyon düzenlemek istiyoruz. İnşallah Ankara'ya uluslararası yarışma alacağız. Türkiye'de uluslararası dört yarışma yapıyoruz. İstanbul'da Uluslararası Bosphorus Kupası'nı düzenledik, şubat ayında da İzmir'de Uluslararası Ephesus Kupası'nı yapacağız." ifadelerini kullandı.



Ankara'daki buz tesisini de artırmaya çalıştıklarını dile getiren Kurtuluş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6-7 spor tesisi açıyor. Tesislerden birine olimpik buz tesisi ve antrenman sahası ekleniyor. İnşallah yakında hizmete açılacak." diye konuştu.



- Artık "kürsü" zamanı



Polonya'da devam eden Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 500 metrede 5'inci, 1500 metrede 6. olan milli sporcu Furkan Akar'ı tebrik eden Burhan Kurtuluş, şunları kaydetti:



"Furkan'ın olimpiyat 6'ncılığıyla başarı yolculuğu başladı. Kısa kulvar sürat pateninde Erzurum bizim merkezimiz ama bunu diğer illere yaymak istiyoruz. Başarılı başka sporcular da çıkaracağımıza inanıyorum. Bunun için en önemli şey tesis. Furkan daha da iyi olacak. Bugün de 1000 metrede mücadele edecek, onda da başarılı olacağına inanıyorum. Önceden sadece temsil ediyorduk, artık kürsü bekliyoruz. Kürsü zamanımız geldi. Tesis ve kalifiye antrenör sayısını artırdıkça kürsüye çıkacağız."





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