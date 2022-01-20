Arsene Wenger'den Mbappe için Pele örneği

Dünyaca ünlü teknik direktör Arsene Wenger, PSG'de forma giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.



Fransız yıldıza Pele benzetmesi yapan Wenger, "Mbappe daha 17 yaşındayken yeni Pele olabileceğini söylemiştim. Pele, Dünya Kupası'nı 2 kez mi kazandı? Şimdi Mbappe 2.'yi de kazansın sonra göreceğiz. Zeka var, karizma da var. Mbappe kısa sürede zirveye ulaştı." dedi.



Bu sezon PSG'de 27 resmi maça çıkan Mbappe, 27 19 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.





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