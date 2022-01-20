Arsene Wenger'den Mbappe için Pele örneği

Ünlü teknik direktör Arsene Wenger, Kylian Mbappe için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Arsene Wenger'den Mbappe için Pele örneği
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2022 13:48
Dünyaca ünlü teknik direktör Arsene Wenger, PSG'de forma giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransız yıldıza Pele benzetmesi yapan Wenger, "Mbappe daha 17 yaşındayken yeni Pele olabileceğini söylemiştim. Pele, Dünya Kupası'nı 2 kez mi kazandı? Şimdi Mbappe 2.'yi de kazansın sonra göreceğiz. Zeka var, karizma da var. Mbappe kısa sürede zirveye ulaştı." dedi.

Bu sezon PSG'de 27 resmi maça çıkan Mbappe, 27 19 gol - 15 asistlik bir performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.