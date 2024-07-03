Arsenal ve Chelsea'den 50 milyon euroluk yarış!

Arsenal ve Chelsea, Bologna forması giyen 22 yaşındaki stoper Riccardo Calafiori'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal ve Chelsea'den 50 milyon euroluk yarış!
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03 Temmuz 2024 17:36
Premier Lig'in iki dev kulübü Arsenal ve Chelsea, transferde karşı karşıya geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; İki kulüp, Bologna forması giyen 22 yaşındaki stoper Riccardo Calafiori'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haberde iki takımın da oyuncu için istekli olduğu ve resmi adınları kısa süre içinde atacağı belirtildi.

50 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Haberde İtalyan ekibinin genç stoper için 50 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.

Riccardo Calafiori'nin ilgiden memnun olduğu ve Premier Lig'de forma giymek istediği kaydedildi.

İtalya formasıyla EURO 2024'te de boy gösteren genç yıldız, Kariyeri boyunca 129 maça çıktı ve 9 gol, 13 asist yaptı.

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