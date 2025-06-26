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Arsenal, stoperini Valencia'da buldu

Arsenal'in Christian Mosquera'yı kadrosuna katmak üzere aktif görüşmeler yürüttüğü aktarıldı.

calendar 26 Haziran 2025 16:29 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025 16:30
Haber: Sporx.com dış haberler
Arsenal, stoperini Valencia'da buldu
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Geçen sezonu Liverpool'un arkasında ikinci sırada tamamayan Arsenal'de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper hattını çeşitlendirmek isteyen Topçular'ın yeni hedefi Valencia forması ile parlak bir performans gösteren Christian Mosquera.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Arsenal, hem Mosquera'nın menajeriyle hem de Valencia ile görüşmelerini hızlandırdı. Taraflar arasında pazarlık devam ediyor.

30 MİLYON EURO

Valencia altyapısı çıkışlı İspanyol oyuncunun transfer market değeri son iki yılda 1 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya yükseldi. Kulübünün oyuncu için beklentisinin 20 milyon Euro üzerinde olduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI 

Genç stoper, geçtiğimiz sezonda Valencia formasıyla 41 maça çıkarak oldukça istikrarlı bir performans gösterdi. Mosquera, bu güzel performansını bir de golle taçlandırdı.

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