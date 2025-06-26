Arsenal, stoperini Valencia'da buldu

Geçen sezonu Liverpool'un arkasında ikinci sırada tamamayan Arsenal'de transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper hattını çeşitlendirmek isteyen Topçular'ın yeni hedefi Valencia forması ile parlak bir performans gösteren Christian Mosquera.



İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Arsenal, hem Mosquera'nın menajeriyle hem de Valencia ile görüşmelerini hızlandırdı. Taraflar arasında pazarlık devam ediyor.



30 MİLYON EURO



Valencia altyapısı çıkışlı İspanyol oyuncunun transfer market değeri son iki yılda 1 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya yükseldi. Kulübünün oyuncu için beklentisinin 20 milyon Euro üzerinde olduğu aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Genç stoper, geçtiğimiz sezonda Valencia formasıyla 41 maça çıkarak oldukça istikrarlı bir performans gösterdi. Mosquera, bu güzel performansını bir de golle taçlandırdı.