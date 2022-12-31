İngiltere Premier Lig'de Brighton & Hove Albion ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-2'lik skorla konu ekip Arsenal oldu.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Bukayo Saka, 39. dakikada Martin Odegaard, 47. dakikada Eddie Nketiah ve 71. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.



Brighton'ın golleri 65. dakikada Kaoru Mitoma ve 77. dakikada Evan Ferguson'dan geldi.



Bu galibiyetin ardından Arsenal puanını 43'e yükseltti ve Manchester City ile farkı 7 puana çıkararak liderliğini sürdürdü. Brighton 24 puanda kaldı.



İngiltere Premier Lig'de Arsenal, 3 Ocak'ta Newcastle United'ı ağırlayacak. Brighton, Everton deplasmanına konuk olacak.





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