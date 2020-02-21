Arsenal, Jonathan Tah'ı gözüne kestirdi!

Arsenal, savunmasına yeni hamleyi bir kez daha Almanya'dan yapmaya hazırlanıyor.Yakın dönemde savunmasına Almanya'dan Per Mertesacker, Shkodran Mustafi, Sead Kolasinac gibi isimleri katan Arsenal, bu kez de rotasını Jonathan Tah'a çevirdi. Sport Bild'de yer alan habere göre; Arsenal, Jonathan Tah için Bayer Leverkusen'e 40 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya hazırlanıyor.Arsenal, Jonathan Tah'ın transferini hızlı bir biçimde bitirmeyi planlasa da Atletico Madrid de Alman stoperi isteyen bir başka kulüp...Fildişi asıllı 24 yaşındaki Alman stoper Tah, 2015 yazında 7.5 milyon euro bonservis ücretiyle Leverkusen'e transfer oldu. 9 kez Alman milli takım formasını giyen Tah, bu sezon toplam 26 maçta oynadı.