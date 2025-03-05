Arsenal deplasmanda PSV'ye acımadı!

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Arsenal, PSV'yi deplasmanda 7-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arsenal deplasmanda PSV'ye acımadı!
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05 Mart 2025 00:52
Son güncelleme 05 Mart 2025 01:06
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Arsenal ile PSV karşı karşıya geldi.

Philips Stadion'da oynanan mücadele Arsenal, PSV'yi 7-1'lik skorla mağlup etti.

İlk yarısı 3-1'lik Arsenal üstünlüğüyle biten mücadelede Arsenal'in gollerini 18. dakikada Jurrien Timber, 21. dakikada Ethan Nwaneri, 31. dakikada Mikel Merino, 47. dakikada Martin Odegaard, 48. dakikada Leandro Trossard, 73. dakikada Martin Odegaard ve 85. dakikada Riccardo Calafiori kaydetti.

PSV'nin tek golü ise penaltı vuruşuyla Noa Lang'tan geldi.

ELEMEDE YEDİ GOL ATAN İLK TAKIM

PSV'yi 7-1 yenen Arsenal, Şampiyonlar Ligi tarihinde grup sonrası eleme turlarında oynadığı bir deplasman maçında yedi gol atan ilk takım oldu.

ARSENAL BUNU İLK KEZ YAPMADI

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ikinci kez bir maçta 7 gol attı.

PSV 1-7 Arsenal (2025)
Arsenal 7-0 Slavia Prag (2007)

PSV, ilk kez sahasında oynadığı bir Avrupa maçında 5 golden fazla yedi.

Eşleşmenin ikinci maçı, 12 Mart'ta İngiltere'de oynanacak.

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