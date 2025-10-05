Arsenal'den Kenan Yıldız'a yakın takip!

Arsenal, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın peşini bırakmıyor.



ARSENAL'DEN YAKIN TAKİP



Tuttosport'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibinin gözlemcileri, Milan karşılaşmasında Kenan Yıldız'ı tribünden takip edecek.



Kenan Yıldız'ın, Milan ile oynanacak dev maçta sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.



BU SEZON PERFORMANSI



Juventus'ta bu sezon 7 maçta süre bulan 20 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.



Juventus ile Milan arasındaki dev karşılaşma bugün (pazar) saat 21.45'te başlayacak.



