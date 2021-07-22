Arsenal'de Mesut Özil'in 10 numarası Rowe'de

Arsenal'da Mesut Özil'den sonra 10 numaralı formanın sahibi Emile Smith Rowe oldu.

Haber; AA
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Arsenal'de Mesut Özil'in 10 numarası Rowe'de
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22 Temmuz 2021 18:43
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Fenerbahçe'ye transferinden önce Mesut Özil'in taşıdığı 10 numaralı formayı Emile Smith Rowe'un giyeceğini açıkladı.

Arsenal Kulübü, 20 yaşındaki İngiliz futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. Emile Smith Rowe'un gelecek sezon 10 numaralı formanın yeni sahibi olacağı belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Arsenal'da geçen sezon düzenli forma şansı bulan Emile Smith Rowe, 33 maça çıkıp 4 gol atmıştı.

 


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