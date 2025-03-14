Arroyo alışma sürecini atlattı!

Sezonun devre arasında Ekvador'dan Beşiktaş'a gelen Keny Arroyo yavaş yavaş alışma sürecini atlatmaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Arroyo alışma sürecini atlattı!
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14 Mart 2025 08:50
Genç yaşta ülke değişikliği yaşayan Keny Arroyo, alışma sürecini yavaş yavaş atlatmaya başladı. Son oynanan Gaziantep FK mücadelesinde son 10 dakika süre alan Ekvadorlu oyuncuya teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Konya maçında daha fazla zaman verecek.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Arroyo, Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkan oyuncu tek golünü ilk 11 başladığı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalya mücadelesinde kaydetmişti. 
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