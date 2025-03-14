Arroyo alışma sürecini atlattı!

Genç yaşta ülke değişikliği yaşayan Keny Arroyo, alışma sürecini yavaş yavaş atlatmaya başladı. Son oynanan Gaziantep FK mücadelesinde son 10 dakika süre alan Ekvadorlu oyuncuya teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Konya maçında daha fazla zaman verecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Arroyo, Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkan oyuncu tek golünü ilk 11 başladığı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalya mücadelesinde kaydetmişti.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Arroyo, Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkan oyuncu tek golünü ilk 11 başladığı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalya mücadelesinde kaydetmişti.