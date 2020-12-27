Armin Hodzic: 'Bosnalı insanlar, Türkiye'de evlerinde'

Kasımpaşalı futbolcu Armin Hodzic, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.



Kasımpaşa'nın oynadığı futuboldan gurur duyduğunu ifade eden Hodzic, "Çok zor bir maçtı. Takımım Kasımpaşa hakkında konuşmak istiyorum. Gurur duyuyorum takımımla. Müthiş bir mücadele verdik." dedi.



- Hem Visca'nın hem kendisinin gol atması



Hodzic: "Bosna Hersekli oyuncuların burada oynayıp kalitesini göstermesinden ötürü gurur duyuyorum. Bosnalı insanlar, Türkiye'de kendilerini evlerinde hissediyor. Bosnalı oyuncular için en iyi tercih Türkiye'de futbol oynamak"



