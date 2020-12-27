Armin Hodzic: "Bosnalı insanlar, Türkiye'de evlerinde"

Kasımpaşalı futbolcu Armin Hodzic, Bosnalı futbolcuların Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Armin Hodzic: 'Bosnalı insanlar, Türkiye'de evlerinde'
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27 Aralık 2020 21:32
Kasımpaşalı futbolcu Armin Hodzic, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

Kasımpaşa'nın oynadığı futuboldan gurur duyduğunu ifade eden Hodzic, "Çok zor bir maçtı. Takımım Kasımpaşa hakkında konuşmak istiyorum. Gurur duyuyorum takımımla. Müthiş bir mücadele verdik." dedi.

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Hodzic: "Bosna Hersekli oyuncuların burada oynayıp kalitesini göstermesinden ötürü gurur duyuyorum. Bosnalı insanlar, Türkiye'de kendilerini evlerinde hissediyor. Bosnalı oyuncular için en iyi tercih Türkiye'de futbol oynamak"



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