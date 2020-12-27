Armin Hodzic: 'Bosnalı insanlar, Türkiye'de evlerinde'

Kasımpaşalı futbolcu Armin Hodzic, Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.
Kasımpaşa'nın oynadığı futuboldan gurur duyduğunu ifade eden Hodzic, "Çok zor bir maçtı. Takımım Kasımpaşa hakkında konuşmak istiyorum. Gurur duyuyorum takımımla. Müthiş bir mücadele verdik." dedi.
- Hem Visca'nın hem kendisinin gol atması
Hodzic: "Bosna Hersekli oyuncuların burada oynayıp kalitesini göstermesinden ötürü gurur duyuyorum. Bosnalı insanlar, Türkiye'de kendilerini evlerinde hissediyor. Bosnalı oyuncular için en iyi tercih Türkiye'de futbol oynamak"
Kasımpaşa'nın oynadığı futuboldan gurur duyduğunu ifade eden Hodzic, "Çok zor bir maçtı. Takımım Kasımpaşa hakkında konuşmak istiyorum. Gurur duyuyorum takımımla. Müthiş bir mücadele verdik." dedi.
- Hem Visca'nın hem kendisinin gol atması
Hodzic: "Bosna Hersekli oyuncuların burada oynayıp kalitesini göstermesinden ötürü gurur duyuyorum. Bosnalı insanlar, Türkiye'de kendilerini evlerinde hissediyor. Bosnalı oyuncular için en iyi tercih Türkiye'de futbol oynamak"