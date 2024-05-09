Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u devirdi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off şampiyonluk etabı ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Kastamonu Belediyespor'u 38-36 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-16 Kastamonu Belediyespor önde tamamladı.
İki takım, eşleşmenin ikinci maçında 11 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de yine Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk etabı ilk tur müsabakalarında Armada Praxis Yalıkavak-Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
Şampiyonluk etabı ilk tur müsabakalarında iki maç galip gelerek rakibini eleyen iki takım finale yükselecek.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-16 Kastamonu Belediyespor önde tamamladı.
İki takım, eşleşmenin ikinci maçında 11 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de yine Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk etabı ilk tur müsabakalarında Armada Praxis Yalıkavak-Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
Şampiyonluk etabı ilk tur müsabakalarında iki maç galip gelerek rakibini eleyen iki takım finale yükselecek.
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