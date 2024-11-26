Arkas Spor telafi peşinde

Efeler Ligi'nde son olarak deplasmanda TÜRŞAD SK'ya 3-1 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Arkas Spor, 27 Kasım Çarşamba günü hafta içi mesaisinde evinde düşme hattındaki Akkuş Belediyespor karşısında galibiyet arayacak.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Son maçında evinde Ziraat Bankkart'a 3-1 yenilen Altekma ise Başkent deplasmanında 16.00'da lider Halkbank'la karşı karşıya gelecek.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 10'uncu hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Son maçında evinde Ziraat Bankkart'a 3-1 yenilen Altekma ise Başkent deplasmanında 16.00'da lider Halkbank'la karşı karşıya gelecek.