Arjantin, İtalya'yı yenerek Finalissima'yı kazandı

Son Avrupa Şampiyonu İtalya ile Son Copa America şampiyonu Arjantin, ilk kez düzenlenen Finalissima'da karşı karşıya geldi.



Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin üstün bir oyunla 3-0 kazandı ve ilk kez düzenlenen turnuvayı kazanarak kupayı alan taraf oldu.



Mücadelenin 28. dakikasında Lautaro Martinez'in golüyle öne geçen Arjantin, 45+1'de Di Maria'nın kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki şık dokunuşuyla ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde bulunduran ve oynadığı futbolla dikkat çeken Arjantin'de 90+4. dakikada Dybala son sözü söyledi ve mücadele 3-0 sona erdi.



MESSI, DAMGA VURDU



Karşılaşmaya Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi damga vurdu. Tecrübeli yıldız, karşılaşmada ağları bulamamasına rağmen İtalyan savunmasına ve kaleci Donnarumma'ya oldukça zor anlar yaşattı. İtalyan futbolcular, birçok kez Messi'yi kural dışı hareket ile durdurmak zorunda kaldı.



Böylelikle tarihte ilk kez düzenlenen Finalissimo 2022'nin kazananı Arjantin olmuş oldu.





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