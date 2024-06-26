Arjantin 2'de 2 yaptı, liderliği garantiledi

Peru - Kanada maçında yardımcı hakem fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı.pic.twitter.com/YerCvFe4lv



— Sporxtv (@sporxtv) June 25, 2024

Copa America 2024 A Grubu ikinci haftasında Peru ile Kanada karşı karşıya geldi.Children's Mercy Park'ta oynanan mücadeleyi Kanada 1-0 kazandı.Kanada'ya galibiyeti getiren golü, 74. dakikadakaydetti.Bu sonuçla birlikte Kanada, gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puana ulaştı. İlk maçta Şili ile berabere kalan Peru ise 1 puanda kaldı.Öte yandan müsabaka esnasında yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. 33 derece sıcaklıkta oynanan müsabakanın 45+3'üncü dakikasında maçın yardımcı hakemi Humberto Panjoj saha kenarında kendisini yere bıraktı. Humberto Panjoj'un yanına ilk koşan isim Kanada kalecisi Maxime Crepeau oldu.Maçın hakemi yaşananları gördükten sonra hemen oyunu durdu. Humberto Panjoj'un yanına iki takımın sağlık heyetleri ilk gidenler arasında yer aldı. Humberto Panjoj'a yapılan müdahale sonrası sahaya sedye davet edildi. Humberto Panjoj sedyeyle ambulansa alındı. Humberto Panjoj'un yer aldığı ambulans doğrudan hastaneye doğru yola çıktı. Maçın hakemi yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından müsabakayı yeniden başlattı. Bu sırada tribünlerde şaşkın bakışlar dikkat çekti.A Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Şili ile Arjantin karşı karşıya geldi.MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 1-0 kazandı.Arjantin'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.Mavi-Beyazlılar bu sonuçla birlikte grupta 2'de 2 yaptı ve 6 puana ulaşaral liderliği garantiledi.Grubun son maçında Arjantin ile Peru ve Kanada ile Şili karşı karşıya gelecek.