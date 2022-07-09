Arda Turan'dan transfer telefonu!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken sarı kırmızılılarla sözleşmesi sona eren Arda Turan'dan flaş bir hamle geldi.Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a yakın olan Arda Turan, birçok kulüpten teklif alan Umut Bozok'a telefonla ulaştı ve sarı-kırmızılı formayı giymesi için tavsiyede bulundu.Hayranı olduğu Arda Turan'ı dinleyen 25 yaşındaki gurbetçi golcü, Trabzonspor'dan talep ettiği paranın daha azına Galatasaray'a "Evet" dedi.Menajerinin isteklerini bertaraf etmeye çalışan yönetim, bir yandan da 3 milyon euro isteyen Lorient ile görüşüyor.