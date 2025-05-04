Arda Güler, Real Madrid'de 11'de!

Arda Güler, Real Madrid'in Celta Vigo ile karşı karşıya geldiği maça ilk 11'de başlayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, Real Madrid'de 11'de!
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04 Mayıs 2025 13:20
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 13:24
Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

Milli futbolcumuz Arda Güler, kritik mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

10. KEZ İLK 11'DE

Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 10. kez ilk 11'de yer aldı.

Açıklanan 11'de Arda Güler'in Celta Vigo maçında orta saha merkezde yer aldığı görüldü.


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