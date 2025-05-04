Arda Güler, Real Madrid'de 11'de!

Real Madrid, La Liga'nın 34. haftasında sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.
Milli futbolcumuz Arda Güler, kritik mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
10. KEZ İLK 11'DE
Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 10. kez ilk 11'de yer aldı.
Açıklanan 11'de Arda Güler'in Celta Vigo maçında orta saha merkezde yer aldığı görüldü.
Milli futbolcumuz Arda Güler, kritik mücadeleye ilk 11'de başlayacak.
10. KEZ İLK 11'DE
Genç futbolcu, bu sezon Real Madrid'de 10. kez ilk 11'de yer aldı.
Açıklanan 11'de Arda Güler'in Celta Vigo maçında orta saha merkezde yer aldığı görüldü.