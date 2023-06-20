Arda Güler, Milli Takımda rekor kırdı!

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler karşısında ikinci yarıda oyuna giren Arda Güler, attığı golle rekor kırdı.
Genç oyuncu 18 yaş 114 günlükken attığı golle A Milli Takımımızın en genç golcüsü olmayı başardı. Ay yıldızlı formayı 4. kez giyen Arda Güler böylelikle ilk golüne de kavuşmuş oldu.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Arda Güler 6 gol 7 asistlik performans sergilemişti.
Genç oyuncu 18 yaş 114 günlükken attığı golle A Milli Takımımızın en genç golcüsü olmayı başardı. Ay yıldızlı formayı 4. kez giyen Arda Güler böylelikle ilk golüne de kavuşmuş oldu.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Arda Güler 6 gol 7 asistlik performans sergilemişti.
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