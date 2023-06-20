Arda Güler, Milli Takımda rekor kırdı!

Arda Güler, Galler karşısında attığı golle Milli Takımımızın en genç golcüsü ünvanını aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, Milli Takımda rekor kırdı!
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19 Haziran 2023 23:47
Son güncelleme 20 Haziran 2023 00:23
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler karşısında ikinci yarıda oyuna giren Arda Güler, attığı golle rekor kırdı.

Genç oyuncu 18 yaş 114 günlükken attığı golle A Milli Takımımızın en genç golcüsü olmayı başardı. Ay yıldızlı formayı 4. kez giyen Arda Güler böylelikle ilk golüne de kavuşmuş oldu.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 35 maça çıkan Arda Güler 6 gol 7 asistlik performans sergilemişti.

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