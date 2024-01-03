Arda Güler forma bekledi, Real Madrid zor kazandı

LaLiga'nın 19. haftasında Real Madrid, evinde Mallorca'yı 1-0 mağlup etti. Arda Güler, maçta forma giymedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler forma bekledi, Real Madrid zor kazandı
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03 Ocak 2024 23:18
İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.

ARDA GÜLER NE YAPTI?

Real Madrid'de sakatlığı atlatan Arda Güler uzun bir süre sonra maç kadrosundaki yerini alırken karşılaşmada süre bulamadı. 67. dakikada ısınmaya başlayan Arda Güler, maçın son anlarında ısınmasını tamamlayıp yedek kulübesine döndü.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 48'e yükseltirken Mallorca 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid evinde Almeria'yı konuk ederken, Mallorca sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.

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