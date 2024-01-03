İspanya LaLiga'nın 19. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid ile Javier Aguirre'nin ekibi Mallorca karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.
ARDA GÜLER NE YAPTI?
Real Madrid'de sakatlığı atlatan Arda Güler uzun bir süre sonra maç kadrosundaki yerini alırken karşılaşmada süre bulamadı. 67. dakikada ısınmaya başlayan Arda Güler, maçın son anlarında ısınmasını tamamlayıp yedek kulübesine döndü.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 48'e yükseltirken Mallorca 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid evinde Almeria'yı konuk ederken, Mallorca sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.
Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 1-0 kazanırken galibiyet golünü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.
ARDA GÜLER NE YAPTI?
Real Madrid'de sakatlığı atlatan Arda Güler uzun bir süre sonra maç kadrosundaki yerini alırken karşılaşmada süre bulamadı. 67. dakikada ısınmaya başlayan Arda Güler, maçın son anlarında ısınmasını tamamlayıp yedek kulübesine döndü.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 48'e yükseltirken Mallorca 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Real Madrid evinde Almeria'yı konuk ederken, Mallorca sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.
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